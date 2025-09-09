В Кронштадте встал на ремонт паром «Балтийск»

Железнодорожно-автомобильный паром «Балтийск» принадлежит «Росморпорту». Он был построен в 1984 году на верфи в Германии, в 2006 году на нем подняли российский флаг. Он ходит между портом Усть-Луга и портами Калининградской области и перевозит многотонные грузы, в том числе железнодорожные составы и краны. Судно длиной 187 метров и шириной 22 за один раз может взять на борт почти 10 тысяч тонн грузов, в том числе 135 железнодорожных вагонов и 76 автомобилей, и развить скорость 18,5 узлов (приблизительно 34,3 километра в час).