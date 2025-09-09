В Перми сотни домов останутся без воды для запуска 50-летнего водовода

Сотни домов на сутки останутся без воды для запуска 50-летнего водовода в Перми, сообщает компания Новогор-Прикамье.
Как рассказывают в ресурсоснабжающей организации, отключение водоснабжения затронет дома в Индустриальном районе. Его причиной окажется ввод в эксплуатацию участка магистрального водовода, расположенный возле дома № 77 по улице Карпинского. Сотрудники организации нанесли цементно-песчаное покрытие на 500 метров труб: для этого трубу прочистили, залатали дефекты и протестировали. После санации участка водовод планируют подсоединить к централизованной системе водоснабжения. На время ремонта воду в эту часть города подавали по поверхностному водоводу. Для запуска обновлённого участка воду необходимо будет отключить.
«Перебои водоснабжения и пониженное давление, вплоть до полного отсутствия в часы максимального водопотребления. Эти временные ограничения затронут жителей части Индустриального района, ограниченного улицами Декабристов, Рязанской, Геологов, Милиционера Власова, Дивьинской, 1-й Андроновской, Архитектора Свиязева и Карпинского», — рассказывает Новогор-Прикамье.
Отключения пройдут с 10 часов утра 20 сентября до 12 часов дня 21 сентября. В компании отметили, что из-за сложного рельефа и важности водовода, его поэтапно обновляют на протяжении четырёх лет.