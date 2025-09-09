В Перми сотни домов останутся без воды для запуска 50-летнего водовода

Как рассказывают в ресурсоснабжающей организации, отключение водоснабжения затронет дома в Индустриальном районе. Его причиной окажется ввод в эксплуатацию участка магистрального водовода, расположенный возле дома № 77 по улице Карпинского. Сотрудники организации нанесли цементно-песчаное покрытие на 500 метров труб: для этого трубу прочистили, залатали дефекты и протестировали. После санации участка водовод планируют подсоединить к централизованной системе водоснабжения. На время ремонта воду в эту часть города подавали по поверхностному водоводу. Для запуска обновлённого участка воду необходимо будет отключить.