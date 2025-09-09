Начали строить путепровод на свердловской дороге, где возникают пробки

Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
«Проект предполагает расширение участка проезжей части до четырёх полос, а также строительство 30-метрового путепровода в районе Логиново, старт которому дали сегодня с главой “Росавтодора” Романом Витальевичем Новиковым», — сообщил Денис Паслер.
В данном месте трасса Екатеринбург — Шадринск — Курган пересекается с железнодорожными путями. Машины вынуждены ждать проезда поездов.
По словам Денис Паслера, путепровод позволит сократить время движения по трассе. В рамках реконструкций участок дороги осветят и благоустроят. Будут построены подходы и разворотные петли.
Планируется, что работы будут завершены к ноябрю 2027 года.
«МК-Урал» ранее писал, что жители Каменска-Уральского пожаловались на километровые пробки в районе Логиново.
Денис Паслер сообщил, что этот вопрос уже обсуждался с представителями Росавтодора, так как трасса Екатеринбург — Шадринск — Курган является федеральной.