Начали строить путепровод на свердловской дороге, где возникают пробки

На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, в районе села Логиново (Белоярский район), начали строить путепровод, который позволит избавиться от постоянных пробок.

Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

«Проект предполагает расширение участка проезжей части до четырёх полос, а также строительство 30-метрового путепровода в районе Логиново, старт которому дали сегодня с главой “Росавтодора” Романом Витальевичем Новиковым», — сообщил Денис Паслер.

В данном месте трасса Екатеринбург — Шадринск — Курган пересекается с железнодорожными путями. Машины вынуждены ждать проезда поездов.

По словам Денис Паслера, путепровод позволит сократить время движения по трассе. В рамках реконструкций участок дороги осветят и благоустроят. Будут построены подходы и разворотные петли.

Планируется, что работы будут завершены к ноябрю 2027 года.

«МК-Урал» ранее писал, что жители Каменска-Уральского пожаловались на километровые пробки в районе Логиново.

Денис Паслер сообщил, что этот вопрос уже обсуждался с представителями Росавтодора, так как трасса Екатеринбург — Шадринск — Курган является федеральной.