Годовое потребление природного газа в Молдове в августе выросло на 13,4%

По состоянию на 31 августа уровень оплаты за электроэнергию населением составил 98,5% от суммы выставленных счетов, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень оплаты небытовых потребителей вырос до 99,2%, а предприятия тепловой энергетики выполнили свои обязательства в полном объеме.