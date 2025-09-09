Годовое потребление природного газа в Молдове в августе выросло на 13,4%

По сравнению с июлем 2025 года этот показатель увеличился на 1,3 миллиона кубометров, или на 8,8%.
По состоянию на 31 августа уровень оплаты за электроэнергию населением составил 98,5% от суммы выставленных счетов, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень оплаты небытовых потребителей вырос до 99,2%, а предприятия тепловой энергетики выполнили свои обязательства в полном объеме.
За отчетный период от сети было отключено 224 точки потребления, владельцы которых задолжали поставщику 1,37 миллиона леев. При этом, 126 потребителей были переведены на оплату в аванс, в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа.
По данным АО «Молдовагаз», уровень оплаты за потребленный природный газ по состоянию на 31 августа 2025 достигает 99,2%, что идентично показателю августа 2024 года, и в абсолютных цифрах оценивается в 6,987 миллиардов леев.