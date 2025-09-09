Крымчан 4 года не переселяют из аварийного дома: к ситуации подключился Бастрыкин

Жительница Крыма пожаловалась в соцсети на длительное нерасселение из аварийного дома 1982 года на улице Победы в Нижнегорском. Здание длительное время находится в неудовлетворительном состоянии, деформированы конструкции и есть трещины в стенах. Дом признан аварийным еще в 2021 году, но новое жилье жильцам еще не предоставлено.