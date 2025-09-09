Инвестстратег Бахтин: доллар будет стоить 90 рублей в октябре-ноябре

«В начале сентября российские экспортеры могли снизить продажу валютной выручки. Обнуление нормативов обязательной продажи валютной выручки послужило скорее сигналом о нежелательности крепкого курса рубля (доллар ниже 80 рублей) для российских властей. В целом экспортеры и так продавали существенно больше, чем требовала обязательная продажа. После встречи президентов РФ и США на Аляске были некоторые ожидания на улучшение отношений России и Запада. Однако пока эти ожидания не оправдались, а Запад снова обсуждает новые антироссийские санкции. Поэтому геополитика снова играет против рубля», — отметил Васильев в беседе с «Газетой.Ru».