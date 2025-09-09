Уборка риса стартовала на Кубани. В работах задействовали более 700 комбайнов, сообщает пресс-служба администрации региона.
В 2025 году на Кубани засеяли рисом почти 116 тысяч гектаров. Состояние посевов оценивают как хорошее. Завершить уборку аграрии планируют до середины октября.
«Все наши хозяйства полностью обеспечены необходимой техникой и горюче-смазочными материалами. Аграрии используют семена только отечественной селекции, которые год от года подтверждают свою надежность и гарантируют высокое качество зерна», — отметил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.
Еще 150 комбайнов привлекут для ускорения работы. Два крупных элеватора находятся Калининском районе, еще один расположен в Красноармейском районе. Вместе они смогут принять около 320 тысяч тонн зерна.
В 2024 году на Кубани собрали свыше 828 тысяч тонн риса, что составило почти две трети от общероссийского объема.