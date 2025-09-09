«Подобное недопустимо». Лукашенко заявил о случаях мошенничества в банках Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков сказал об уголовных делах в отношении ряда банкиров, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский лидер заявил, что проверки вскрывают факты внутреннего и внешнего мошенничества в банковской системе, а банкиры становятся фигурантами уголовных дел за налоговые махинации.
— В отношении собственников банков возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов, сборов, — рассказал он.
При этом белорусский лидер обратил внимание на систематические выявления преступлений, связанных с незаконным получением кредитов по ложным документам, и назвал это недопустимым.
— Хочу вас предупредить — подобное недопустимо, мягко говоря, — подчеркнул лидер страны.
Александр Лукашенко потребовал, чтобы организации банковской системы были чисты перед законом и действовали в интересах граждан, невзирая на задание по кредитованию и привлечению новых клиентов.
— Банки, небанковские кредитно-финансовые организации должны быть честными, действовать исключительно в рамках закона, в интересах людей и страны, — заявил президент Беларуси.
Резюмируя, глава республики указал и на выявляемые факты, когда прибыль банков используется не на те цели. А также отметил, что иногда кредитные брокеры действуют как шпионы, работая под прикрытием, оказывают компьютерные услуги и услуги по расшифровке кредитных историй.
Еще Александр Лукашенко прокомментировал уход экс-главы Нацбанка Павла Каллаура: «Никто с работы не снимал». Также белорусский лидер недоволен ростом инфляции в Беларуси выше прогноза в 5%.
Кроме того, президент отреагировал на сбой со списанием денег с карт белорусов и сказал, что нужно сделать: «Осадок у людей остался».
Помимо того, на совещании Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги. А еще президент заявил о введении системы мгновенных платежей в Беларуси до конца 2025 года. Также глава республики отметил: белорусы сдают в среднем по $30 миллионов наличной валюты каждый день с начала года. Кроме того, президент покритиковал рост размера комиссионного вознаграждения в банках Беларуси.