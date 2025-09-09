С 2014 года крымские аграрии приобрели 6,5 тысяч единиц сельхозтехники

Более 6,5 тысяч единиц техники и оборудования закупили аграрии Крыма с 2014 года. Среди них — 1,5 тысячи тракторов, 700 комбайнов, тысячи единиц почвообрабатывающей, посевной и прочей техники, рассказал глава республики Сергей Аксенов.
«Сегодня наши аграрии в основном используют отечественную сельхозтехнику. Это наглядное подтверждение эффективности программ импортозамещения», — отметил глава Крыма.
Аксенов подчеркнул, что ключевую роль в модернизации парка техники играет государственная поддержка, благодаря которой более 54% техники было закуплено через лизинг.
Ежедневно на полях региона в процессе уборки урожая задействованы до 1 300 мощных комбайнов. Общее количество используемой техники составляет порядка 1 500 единиц. Благодаря этому аграрии эффективно справляются со сбором зерновых.