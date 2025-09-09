Засуха в Ростовской области: урожайность подсолнечника упала вдвое

Об этом сообщает в документации донского минсельпрода. По данным регионального минсельхозпрода, на текущий момент убрано лишь 143,8 тыс. га, что более чем в два раза меньше показателей прошлого года (271 тыс. га на аналогичную дату). Средняя урожайность в регионе составляет 7,3 ц/га против 14,4 ц/га в 2024 году.