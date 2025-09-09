Засуха в Ростовской области: урожайность подсолнечника упала вдвое

Об этом сообщает в документации донского минсельпрода. По данным регионального минсельхозпрода, на текущий момент убрано лишь 143,8 тыс. га, что более чем в два раза меньше показателей прошлого года (271 тыс. га на аналогичную дату). Средняя урожайность в регионе составляет 7,3 ц/га против 14,4 ц/га в 2024 году.
Наиболее сложная ситуация сложилась в южных и приазовских районах, где объявлен режим ЧС — здесь урожайность не превышает 5,5−7 ц/га.
Лучшие показатели демонстрируют северные районы (11,8 ц/га) и Целинский район (13,8 ц/га). Общая площадь под масличными культурами в области составляет 1 млн га, из которых убрано лишь 27%. Аграрии региона могут потерять до половины планируемого урожая подсолнечника из-за засухи.