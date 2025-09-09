Снос объектов ЦБК в Байкальске завершат к 2028 году

Как сообщил заместитель председателя корпорации Александр Тарабрин в интервью ТАСС, в рамках первого этапа до конца 2025 года планируется снести 17 зданий и сооружений, из которых на данный момент уже демонтировано 14. Второй этап намечен на 2026−2028 годы и предполагает разбор порядка 150 объектов.