Снос объектов ЦБК в Байкальске завершат к 2028 году

ВЭБ.РФ продолжает реализацию проекта по преобразованию территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Работы стартовали после закрытия предприятия в 2013 году и рассчитаны до 2028 года. Цель проекта — очистка промплощадки и создание базы для будущего развития города, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил заместитель председателя корпорации Александр Тарабрин в интервью ТАСС, в рамках первого этапа до конца 2025 года планируется снести 17 зданий и сооружений, из которых на данный момент уже демонтировано 14. Второй этап намечен на 2026−2028 годы и предполагает разбор порядка 150 объектов.
При этом уточняется, что под снос пойдут не все здания. Часть сооружений сохраняется и ремонтируется, поскольку они необходимы для жизнеобеспечения Байкальска и для реализации будущих проектов развития территории.
Ранее агентством сообщалось, что более 15 млрд рублей выделят на ликвидацию отходов БЦБК, об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на совещании, которое прошло по итогам его рабочей поездки в Иркутскую область.