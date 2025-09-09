Газопровод для Балтийска получил одобрение Ростехнадзора

В ходе проверки специалисты оценили готовность целого комплекса объектов: газопровода-отвода протяжённостью 34,7 км, автоматической газораспределительной станции (АГРС) «Черепаново» с производительностью 83,6 тыс. кубометров в час, линий электропередач, связи, подъездных дорог, а также специализированного оборудования и вспомогательных построек.
Работы выполнены в полном объёме, нарушений обязательных требований выявлено не было. Генеральным подрядчиком строительства выступила компания «АСУ ПРО» из Оренбурга.
По данным госзакупок, контракт на строительство оценивается в 589,6 млн рублей. На текущий момент уровень исполнения достиг 96,5%, при этом компания получила 12 претензий за различные нарушения сроков исполнения обязательств.
Официальное завершение работ по контракту было запланировано на 20 сентября 2024 года, однако документ неоднократно корректировался дополнительными соглашениями об изменении объёмов работ.