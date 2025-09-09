Глава Нацбанка Головченко предупредил банки о последствиях и проверках из-за комиссий

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко предупредил банки о последствиях из-за завышения комиссий, пишет БелТА.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал рост размера комиссионного вознаграждения в банках Беларуси, заметив, что пока он остается «вне контроля». На совещании 9 сентября глава республики сказал, что банки должны «стремиться к выгоде посредством справедливости», а не думать лишь о наживе. При этом он напомнил, что в Беларуси примерно 2,5 миллиона пенсионеров и еще примерно 2 миллиона сельчан.
После совещания у президента глава Нацбанка предупредил банки о последствиях из-за завышенных комиссий и не разрешил «хулиганить».
— Попрошу, стремясь к увеличению прибыли в этой сфере, не хулиганить, потому что последствия будут соответствующие, — заявил он.
Головченко обратил внимание на то, что периодически поступают жалобы на комиссионные вознаграждения. И отметил, что в Беларуси на законодательном уровне запрещено взимание комиссии по самым востребованным у белорусов и юрлиц операциям. В этом перечне, среди прочих банковских операций — кредитование, открытие вкладов и размещение на них средств, обслуживание банковских счетов граждан, обслуживание госорганов, бюджетных организаций и т.д.
При этом глава Нацбанка заметил, что все другие тарифы и комиссии должны быть экономически обоснованы. Еще он предупредил о скорой проверке банков из-за комиссионных вознаграждений.
— Подразделения Национального банка предметно займутся анализом обоснованности формирования так называемых банковских тарифных тетрадей, и особенно в случае выявления их резкого повышения, — предупредил Головченко.
