Глава Нацбанка Головченко предупредил банки о последствиях и проверках из-за комиссий

Глава Нацбанка Головченко предупредил банки о последствиях из-за комиссий.

Источник: Комсомольская правда

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко предупредил банки о последствиях из-за завышения комиссий, пишет БелТА.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал рост размера комиссионного вознаграждения в банках Беларуси, заметив, что пока он остается «вне контроля». На совещании 9 сентября глава республики сказал, что банки должны «стремиться к выгоде посредством справедливости», а не думать лишь о наживе. При этом он напомнил, что в Беларуси примерно 2,5 миллиона пенсионеров и еще примерно 2 миллиона сельчан.

После совещания у президента глава Нацбанка предупредил банки о последствиях из-за завышенных комиссий и не разрешил «хулиганить».

— Попрошу, стремясь к увеличению прибыли в этой сфере, не хулиганить, потому что последствия будут соответствующие, — заявил он.

Головченко обратил внимание на то, что периодически поступают жалобы на комиссионные вознаграждения. И отметил, что в Беларуси на законодательном уровне запрещено взимание комиссии по самым востребованным у белорусов и юрлиц операциям. В этом перечне, среди прочих банковских операций — кредитование, открытие вкладов и размещение на них средств, обслуживание банковских счетов граждан, обслуживание госорганов, бюджетных организаций и т.д.

При этом глава Нацбанка заметил, что все другие тарифы и комиссии должны быть экономически обоснованы. Еще он предупредил о скорой проверке банков из-за комиссионных вознаграждений.

— Подразделения Национального банка предметно займутся анализом обоснованности формирования так называемых банковских тарифных тетрадей, и особенно в случае выявления их резкого повышения, — предупредил Головченко.

Кроме того, белорусский президент отреагировал на сбой со списанием денег с карт белорусов и сказал, что нужно сделать: «Осадок у людей остался».

Помимо того, на совещании Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги. А еще президент заявил о введении системы мгновенных платежей в Беларуси до конца 2025 года. Также глава республики отметил: белорусы сдают в среднем по $30 миллионов наличной валюты каждый день с начала года. Кроме того, президент покритиковал рост размера комиссионного вознаграждения в банках Беларуси.

