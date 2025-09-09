Аналитик спрогнозировал уровень ключевой ставки к концу 2025 года

Васильев отметил, что ставки по вкладам в ближайшие недели продолжат снижаться. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков во второй декаде августа уже упала до 15,85%, что стало минимальным показателем за 10 месяцев. После заседания 12 сентября ставки по вкладам, вероятно, составят 14−15%. Инфляция, по словам аналитика, к концу года снизится до 5,4%, что позволит россиянам фиксировать выгодные ставки по долгосрочным депозитам.