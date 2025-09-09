Аналитик спрогнозировал уровень ключевой ставки к концу 2025 года

Центральный банк России намерен снижать ключевую ставку на каждом из трех оставшихся в 2025 году заседаний. По прогнозу аналитика Михаила Васильева, ставка снизится с 18% до 13% к концу года. Этим мнением он поделился в беседе с «Газета.Ru».
На заседании 12 сентября она опустится до 16%, 24 октября — до 14%, а 19 декабря достигнет 13%. Средняя ставка в 2025 году, по его оценке, составит 18,5% против 17,5% в прошлом году.
Васильев отметил, что ставки по вкладам в ближайшие недели продолжат снижаться. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков во второй декаде августа уже упала до 15,85%, что стало минимальным показателем за 10 месяцев. После заседания 12 сентября ставки по вкладам, вероятно, составят 14−15%. Инфляция, по словам аналитика, к концу года снизится до 5,4%, что позволит россиянам фиксировать выгодные ставки по долгосрочным депозитам.
Экономист Павел Пенкин считает, что изменение ключевой ставки влияет на курс рубля. По его словам, повышение ставки укрепляет рубль, так как хранение денег в рублях становится выгоднее. Снижение же ставки побуждает банки закупать иностранную валюту, что может ослабить национальную валюту, пишет 360.ru.
Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что для снижения ключевой ставки и ставок в экономике необходима сбалансированная бюджетная политика. Он отметил, что взвешенный подход к бюджету поможет создать условия для снижения ставок. Слова главы Минфина приводят «Известия».