Алжир предложил РФ участвовать в новых тендерах по освоению месторождений

Алжир предложил российским компаниям принять участие в новых тендерах по освоению месторождений нети и газа, заявили в Минэнерго РФ.
«Алжирская сторона пригласила российские компании к участию в новых тендерах по освоению нефтегазовых месторождений», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, российской стороне предложили участвовать в строительстве объектов генерации и сетевого хозяйства, рассказали в министерстве.
Отмечается, что речь об этом шла на переговорах замминистра энергетики РФ Романа Маршавина с министром энергетики, горнорудного дела и возобновляемых источников энергии Алжира Мохамедом Аркабом, другими членами кабмина государства и президентом «Афрэксимбанка» Джорджем Эломби.
Отмечается, что также стороны договорились приступить к совместным проектам, в том числе в области электроэнергетики, в других африканских странах.
Ранее сообщалось, что восемь стран ОПЕК+ (Россия, Казахстан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир) решили увеличить добычу нефти в сентябре на 547 тысяч баррелей в сутки с уровня, установленного в апреле.