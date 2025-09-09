Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алжир предложил РФ участвовать в новых тендерах по освоению месторождений

Стороны обсудили совместные проекты в области электроэнергетики.

Источник: Аргументы и факты

Алжир предложил российским компаниям принять участие в новых тендерах по освоению месторождений нети и газа, заявили в Минэнерго РФ.

«Алжирская сторона пригласила российские компании к участию в новых тендерах по освоению нефтегазовых месторождений», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российской стороне предложили участвовать в строительстве объектов генерации и сетевого хозяйства, рассказали в министерстве.

Отмечается, что речь об этом шла на переговорах замминистра энергетики РФ Романа Маршавина с министром энергетики, горнорудного дела и возобновляемых источников энергии Алжира Мохамедом Аркабом, другими членами кабмина государства и президентом «Афрэксимбанка» Джорджем Эломби.

Отмечается, что также стороны договорились приступить к совместным проектам, в том числе в области электроэнергетики, в других африканских странах.

Ранее сообщалось, что восемь стран ОПЕК+ (Россия, Казахстан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир) решили увеличить добычу нефти в сентябре на 547 тысяч баррелей в сутки с уровня, установленного в апреле.