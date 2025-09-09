Алжир предложил РФ участвовать в новых тендерах по освоению месторождений

Ранее сообщалось, что восемь стран ОПЕК+ (Россия, Казахстан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир) решили увеличить добычу нефти в сентябре на 547 тысяч баррелей в сутки с уровня, установленного в апреле.