Финансовая подушка или отпуск: россиянам дали важный совет о сбережениях

Россиянам советуют копить три зарплаты для финансовой безопасности, а затем тратить деньги на отпуск. Такое мнение выразила кандидат экономических наук Татьяна Белянчикова в беседе с «Газета.Ru», комментируя данные Росстата. Согласно статистике, каждый третий житель страны откладывает средства на случай непредвиденных обстоятельств, отказываясь от отдыха на море.
Белянчикова считает, что идеальная сумма сбережений — это шесть месячных зарплат. Однако, если копить так долго, можно навредить здоровью и выгореть из-за отсутствия отдыха. Поэтому она предлагает компромисс: накопить три зарплаты и затем выделять деньги на отпуск, продолжая копить на будущее, но медленнее.
При этом после отпуска многие сталкиваются с психологическим дискомфортом, который называют постотпускным синдромом. Об этом сообщила директор по персоналу Алина Манцева. Она советует не браться за сложные задачи сразу после возвращения, а постепенно вливаться в работу, расставляя приоритеты и обсуждая планы с коллегами. Ее слова приводят 360.ru.
Глава независимого профсоюза Дарья Митина отметила, что понятие низкого туристического сезона теряет актуальность. Цены на отдых зависят не только от времени года, но и от других факторов. Например, на черноморских курортах высокие цены сохраняются не только летом, но и в бархатный сезон, до конца сентября. Снижение стоимости начинается только в октябре, пишет «Царьград».