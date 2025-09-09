Финансовая подушка или отпуск: россиянам дали важный совет о сбережениях

Глава независимого профсоюза Дарья Митина отметила, что понятие низкого туристического сезона теряет актуальность. Цены на отдых зависят не только от времени года, но и от других факторов. Например, на черноморских курортах высокие цены сохраняются не только летом, но и в бархатный сезон, до конца сентября. Снижение стоимости начинается только в октябре, пишет «Царьград».