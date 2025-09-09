Развивающиеся секторы экономики вызывают агрессию самим фактом своего существования

Сталкиваясь с естественными последствиями созданных ими же колоссальных преференций для сервисных отраслей, представители либеральной тусовки даже не подозревают о своей обязанности изменить эти преференции и на все вызовы времени профессионально и с видимым удовольствием разводят руками. При этом они оправдывают свое кипучее бездействие ссылками на сформированную их же собственными усилиями структуру рынков как на нечто незыблемое и объективное, отрицая тем самым не то что свое право и свой долг, но и саму принципиальную возможность государственного вмешательства в рынки для их регулирования.