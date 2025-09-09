Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акции Apple начали падать после презентации новых гаджетов

Стоимость ценных бумаг корпорации упала почти на 1,5% и продолжает снижаться.

Источник: Аргументы и факты

Акции американской компании Apple резко упали после презентации iPhone 17 и других новых гаджетов, свидетельствуют данные investing.com.

Напомним, ранее сегодня Apple представила линейку iPhone 17, смарт-часы Apple Watch Series 11, Ultra 3 и Watch SE 3, а также AirPods Pro 3.

Сразу после завершения презентации стоимость ценных бумаг корпорации упала почти на 1,5% и продолжает снижаться.

Напомним, ранее компания Google выпустила рекламу своего нового смартфона Pixel 10, в которой с иронией посоветовала пользователям iPhone компании Apple сменить свои устройства.