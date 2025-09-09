Акции Apple начали падать после презентации новых гаджетов

Акции американской компании Apple резко упали после презентации iPhone 17 и других новых гаджетов, свидетельствуют данные investing.com.
Напомним, ранее сегодня Apple представила линейку iPhone 17, смарт-часы Apple Watch Series 11, Ultra 3 и Watch SE 3, а также AirPods Pro 3.
Сразу после завершения презентации стоимость ценных бумаг корпорации упала почти на 1,5% и продолжает снижаться.
Напомним, ранее компания Google выпустила рекламу своего нового смартфона Pixel 10, в которой с иронией посоветовала пользователям iPhone компании Apple сменить свои устройства.