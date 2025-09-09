В Ростовской области убытки аграриев составили почти 4 млрд рублей

Ранние зерновые в Ростовской области полностью убрали, но весенние заморозки и летняя засуха нанесли серьезный ущерб. Об этом врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил по итогам совещания, прошедшего под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева.
— Убытки подтверждены минсельхозом почти на 4 млрд рублей, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Донской глава отметил, что после прошедшей встречи с президентом России Владимиром Путиным для области были утверждены дополнительные лимиты льготного кредитования.
— За неделю аграрии подали 156 заявок на 4 млрд рублей. Это реальная помощь для осенней посевной и сохранения хозяйств, — отметил Юрий Слюсарь.
Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу России проработать вопрос о продлении кредитов для донских аграриев.
Сейчас на Дону готовятся к осеннему севу. Подготовили уже 98% семян, пшеница только отечественная. Готовность техники составляет почти 95%. Под урожай 2026 года озимыми планируют засеять около 2,75 млн га.