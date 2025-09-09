Forbes: общее состояние 400 самых богатых американцев достигло $6,6 трлн

Суммарное состояние 400 самых обеспеченных граждан США достигло рекордной отметки в $6,6 триллиона, сообщает журнал Forbes.
Лидером рейтинга остается Илон Маск, который уже не первый год занимает первую позицию в списке богатейших американцев.
В 2025 году для попадания в этот престижный рейтинг необходимо обладать капиталом не менее $3,8 миллиарда, что на полмиллиарда долларов выше минимального порога прошлого года, отмечают аналитики Forbes.
Состояние Илона Маска достигло рекордных $438 миллиардов. Второе место занял председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон с $276 миллиардами, за ним следует сооснователь Meta Марк Цукерберг ($253 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($241 млрд) и сооснователь Google Ларри Пейдж ($179 млрд). Президент США Дональд Трамп занял 201 место с состоянием $7,3 миллиарда.
Ранее сообщалось, что Илон Маск понес многомиллиардные убытки на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом — за сутки его состояние сократилось почти на 34 миллиарда долларов.