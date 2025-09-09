Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Forbes: общее состояние 400 самых богатых американцев достигло $6,6 трлн

Лидером рейтинга самых богатых жителей США остается Илон Маск.

Источник: Аргументы и факты

Суммарное состояние 400 самых обеспеченных граждан США достигло рекордной отметки в $6,6 триллиона, сообщает журнал Forbes.

Лидером рейтинга остается Илон Маск, который уже не первый год занимает первую позицию в списке богатейших американцев.

В 2025 году для попадания в этот престижный рейтинг необходимо обладать капиталом не менее $3,8 миллиарда, что на полмиллиарда долларов выше минимального порога прошлого года, отмечают аналитики Forbes.

Состояние Илона Маска достигло рекордных $438 миллиардов. Второе место занял председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон с $276 миллиардами, за ним следует сооснователь Meta Марк Цукерберг ($253 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($241 млрд) и сооснователь Google Ларри Пейдж ($179 млрд). Президент США Дональд Трамп занял 201 место с состоянием $7,3 миллиарда.

Ранее сообщалось, что Илон Маск понес многомиллиардные убытки на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом — за сутки его состояние сократилось почти на 34 миллиарда долларов.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше