Трамп заявил о продолжении торговых переговоров с Индией

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели по вопросам торговли продолжаются. Он выразил надежду на скорую беседу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ближайшие недели.
Трамп подчеркнул, что США и Индия активно работают над устранением торговых барьеров, препятствующих развитию взаимного сотрудничества. По его словам, обе страны имеют все шансы успешно завершить переговорный процесс.
Также глава США отметил, что с нетерпением ждет разговора с премьр-министром Моди, которого он называет своим «очень хорошим другом». Трамп уверен, что совместные усилия приведут к укреплению отношений между двумя великими государствами.
Ранее сообщалось, что общий размер пошлин США против Индии достиг 50%. Показатель стал одним из наиболее высоких. Трамп объяснил повышение пошлин для Индия тем, что страна «прямо или косвенно» импортирует нефть из России.