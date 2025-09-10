Ричмонд
Пентагон снизит финансирование боеготовности армии США в Европе

НЬЮ-ЙОРК, 10 сен — РИА Новости. Минобороны США снизит финансирование боеготовности американской армии в Европе в 2026 году почти в 15 раз в сравнении с 2023-м, выяснило РИА Новости, проанализировав бюджетных документов ведомства.

Источник: AP 2024

Речь идет о европейском сегменте программы Army Prepositioned Stocks-2 (APS-2), которая обеспечивает американские склады предварительного размещения. Расходы на нее сокращаются четвертый год подряд:

  • в 2023 году они составляли порядка 495 миллионов долларов;
  • в 2024-м — 251,7 миллиона;
  • в 2025-м — 116,9 миллиона;
  • в следующем году — 33,4 миллиона.

Как указано в проекте бюджета, решение связано с апрельским меморандумом главы Пентагона, который предписал армии упразднять устаревшие программы, делать приоритетом высокотехнологичные проекты и перевести APS-2 в так называемый режим поддержания.

СМИ ранее сообщали, что администрация американского президента Дональда Трампа готовит более масштабное сокращение программ безопасности в Восточной Европе, включая сворачивание Балтийской инициативы безопасности и финансирования по статье 333 закона США, которая предусматривает подготовку, обмен разведданными и поставки техники для армий стран-партнеров.

В целом расходы на программу APS должны сократиться с 660,2 миллиона долларов в 2023 году до 330,8 миллиона в 2026-м, что, согласно документам, отражает стратегический сдвиг Вашингтона от Европы в сторону Тихоокеанского региона.

