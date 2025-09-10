Стало известно, кто сможет оформить себе кредитные каникулы с 1 октября

Как сообщало URA.RU ранее, при этом закон предусматривает ряд исключений. Например, кредитные каникулы не распространяются на договоры, заключенные с несколькими кредиторами или заемщиками, а также на синдицированные кредиты. Меры не касаются займов, выданных МФО — субъектами МСП, либо некоммерческими или государственными микрофинансовыми организациями. Также льготный период не предоставляется, если предмет залога уже находится под обременением в рамках других обязательств или если заемщик относится к числу организаций, которым не положена государственная поддержка.