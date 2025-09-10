Некоторая часть россиян сможет оформить кредитные каникулы с 1 октября

Новые правила позволяют однократно отсрочить платежи по льготным кредитам в течение пятилетнего периода, независимо от изменения показателей выручки предприятия. Размер кредита, подпадающего под действие программы, будет определен дополнительно, но пока действуют следующие лимиты: для микропредприятий — до 60 млн рублей, для малых предприятий — до 400 млн рублей, для средних предприятий — до 1 млрд рублей, для самозанятых — до 10 млн рублей.