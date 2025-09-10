Некоторая часть россиян сможет оформить кредитные каникулы с 1 октября

С 1 октября 2025 года российские предприниматели малого и среднего бизнеса, а также самозанятые граждане получат право на кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным 31 июля текущего года.
Новые правила позволяют однократно отсрочить платежи по льготным кредитам в течение пятилетнего периода, независимо от изменения показателей выручки предприятия. Размер кредита, подпадающего под действие программы, будет определен дополнительно, но пока действуют следующие лимиты: для микропредприятий — до 60 млн рублей, для малых предприятий — до 400 млн рублей, для средних предприятий — до 1 млрд рублей, для самозанятых — до 10 млн рублей.
В течение льготного периода проценты по кредиту продолжают начисляться согласно условиям договора и подлежат ежемесячной капитализации. Правом на кредитные каникулы также могут воспользоваться предприниматели, заключившие кредитные договоры до вступления закона в силу, но не ранее 1 марта 2024 года.
Основная цель законодательной инициативы — предотвращение массовых неплатежей среди субъектов малого предпринимательства и самозанятых граждан, что снизит нагрузку на банковскую систему и повысит ее устойчивость.
