Калининградцы стонут от дорогущего бензина

По данным Росстата, на АЗС калининградцы могли купить бензин марки АИ-92 за 62 рубля и 98 копеек, марки АИ-95 — за 66 рублей и 64 копейки, а марки АИ-98 и выше — за 89 рублей и 45 копеек. Дизельное топливо обходилось автомобилистам в 71 рубль и 87 копеек.
По стоимости бензина Калининградская область занимает первое место в СЗФО, опережая в том числе и Мурманскую область, где литр топлива обходился в 65 рублей и 40 копеек.
Для сравнения: на АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 56,99 до 65,99 рубля, марки АИ-95 — от 62,99 до 72,99 рубля, марки АИ-98 и выше — от 83,20 до 90,16 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 57,50 до 59,52 рубля, марки АИ-95 — от 62,20 до 66,18 рубля, марки АИ-98 и выше — от 85,50 до 90,04 рубля за литр.