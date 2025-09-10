Калининградцы стонут от дорогущего бензина

Для сравнения: на АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 56,99 до 65,99 рубля, марки АИ-95 — от 62,99 до 72,99 рубля, марки АИ-98 и выше — от 83,20 до 90,16 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 57,50 до 59,52 рубля, марки АИ-95 — от 62,20 до 66,18 рубля, марки АИ-98 и выше — от 85,50 до 90,04 рубля за литр.