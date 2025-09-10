Михаил Котюков доложил Дмитрию Патрушеву о ходе сезонно-полевых работ в регионе

Открывая совещание, Дмитрий Патрушев сказал: «Сезонные полевые работы в России идут штатно и в соответствии с графиком. На данный момент уборка урожая ведётся во всех зернопроизводящих регионах. Ещё на прошлой неделе мы преодолели отметку в 100 млн тонн зерна. А на сегодня аграрии уже собрали почти 105 млн тонн. Урожайность превышает прошлогоднюю. Таким образом, прогнозный сбор в 135 млн тонн сохраняется».