Михаил Котюков доложил Дмитрию Патрушеву о ходе сезонно-полевых работ в регионе

Участие в совещании принял губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Открывая совещание, Дмитрий Патрушев сказал: «Сезонные полевые работы в России идут штатно и в соответствии с графиком. На данный момент уборка урожая ведётся во всех зернопроизводящих регионах. Ещё на прошлой неделе мы преодолели отметку в 100 млн тонн зерна. А на сегодня аграрии уже собрали почти 105 млн тонн. Урожайность превышает прошлогоднюю. Таким образом, прогнозный сбор в 135 млн тонн сохраняется».
В своем докладе Михаил Котюков информировал участников совещания, что Красноярском крае уборочная кампания стартовала в оптимальные сроки, общая уборочная площадь составляет 1 млн 415 тыс. га. На 8 сентября убрано почти 300 тыс. га зерновых и зернобобовых, картофель убрали с территории в 700 га, овощи — со 140 га. Намолочено 876 тыс. тонн зерна, собрано 3 тыс. тонн маслосемян.
В августе темпы работ пришлось снизить из-за ежедневных продолжительных осадков. Переувлажнение почвы зафиксировано в 11 муниципальных образованиях — 120 предприятий заключили договоры страхования урожая. Ситуация находится на контроле, по предварительному прогнозу, на сентябрь 2025 года среднемесячная температура воздуха прогнозируется в пределах средних многолетних значений. «Находимся в постоянном контакте с территориями и предприятиями. У края есть успешный опыт, когда хозяйства, завершившие уборку, перенаправляли силы на помощь соседям, спасали урожай. Аграрии в полном объёме обеспечены ГСМ, техникой, запчастями и расходными материалами. Дефицита нет. Штабы проходят в ежедневном режиме», — отметил Михаил Котюков.
По итогам совещания заместитель председателя Правительства подчеркнул, что первоочередной задачей является завершение уборки урожая с минимальными потерями и обеспечением сохранности урожая. Для этого важно контролировать готовность мощностей для сушки и хранения, в том числе элеваторов и зернохранилищ.
Дмитрий Патрушев поручил обеспечить контроль за своевременностью проведения работ, фитосанитарным состоянием посевов, а также за обеспеченностью аграриев необходимыми ресурсами — сельхозтехникой, семенами и минеральными удобрениями. Минсельхозу совместно с Минэнерго вице-премьер поставил задачу следить за доступностью топлива.
Также он отметил, что Минсельхозу России вместе с руководством регионов следует держать на постоянном контроле доведение средств сельхозтоваропроизводителям по всем направлениям государственной поддержки.