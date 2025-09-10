Названы районы Омской области, полностью готовые к отопительному сезону

Общий процент готовности Омской области к зиме на среду, 10 сентября 2025 года, составляет более 90%.
Как сообщил глава омского Минэнерго Владимир Шнипко, полностью свои ремонтные программы к предстоящей зиме выполнили в Горьковском, Крутинском, Нижнеомском, Русско-Полянском и Тевризском районах.
В межсезонье специалисты заменили 37 котлов в районных котельных, подготовили 1 248 теплоисточников, заменили 45 км коммунальных сетей, отремонтировали 2 194 км тепловых сетей.
«Всех глав прошу лично активно включиться и контролировать завершающий этап подготовки к отопительному сезону», — отметил министр в своем телеграм-канале.
Напомним, все работы по подготовке к зимнему периоду должны быть завершены к 15 сентября.