Более 60 студенток Хабаровского края получили новые выплаты по 100 тысяч рублей

Новости, Хабаровский край. В Хабаровском крае более 60 студенток стали получателями новой единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей. Мера поддержки введена по инициативе губернатора и правительства региона для помощи молодым мамам, совмещающим образование и материнство. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Право на выплату имеют гражданки России в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся очно в вузах или колледжах на территории края, родившие ребенка после 1 января 2025 года. При рождении двойни или тройни выплата назначается на каждого ребенка.
Заявления принимаются через центры социальной поддержки населения, МФЦ или портал Госуслуг. Новый вид поддержки направлен на создание благоприятных условий для молодых семей и повышение демографической стабильности в регионе. Программа уже показала свою востребованность среди студенческой молодежи.