Объяснены неожиданные последствия проживания в неприватизированной квартире

Это означает, что гражданин не может продать квартиру, передать ее по наследству или получить компенсацию при расторжении брака. При этом наниматель сохраняет обязанности по оплате коммунальных услуг, внесению квартплаты и содержанию жилого помещения в надлежащем состоянии.