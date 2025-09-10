Объяснены неожиданные последствия проживания в неприватизированной квартире

Проживание в неприватизированной квартире существенно ограничивает права граждан на распоряжение жилым помещением. Как пояснил РИА «Новости» юрист Александр Хаминский, наниматель муниципального или ведомственного жилья не является его собственником.
Это означает, что гражданин не может продать квартиру, передать ее по наследству или получить компенсацию при расторжении брака. При этом наниматель сохраняет обязанности по оплате коммунальных услуг, внесению квартплаты и содержанию жилого помещения в надлежащем состоянии.
Параллельно президент России Владимир Путин поручил правительству разработать изменения в законодательство, устанавливающие сроки давности при оспаривании сделок приватизации. Соответствующее поручение должно быть выполнено до 1 декабря текущего года, как уточнила пресс-служба Кремля.
Данная инициатива направлена на повышение правовой определенности в вопросах жилищных правоотношений и защиту прав граждан, участвующих в приватизационных процессах.
