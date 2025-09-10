Свадебный туризм хотят развивать в Красноярском крае

Представители агентства ЗАГС региона вместе с руководителями учреждений культуры и бизнеса обсудили перспективы проекта «Минусинская городская свадьба». Принято решение о разработке единой концепции проекта. Его цель — создать уникальный туристический продукт, объединяющий местные традиции, культурное наследие и современные свадебные тенденции.
Напомним, что в августе, в ходе муниципального инвестиционного форума, агентство ЗАГС Красноярского края подписало соглашение о сотрудничестве, предусматривающее развитие свадебного туризма на юге региона, сообщает ведомство.