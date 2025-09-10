Красноярский край экспортировал 120 тысяч тонн зерна в Беларусь, Китай и страны Азии

Сельскохозяйственные предприятия Красноярского края с начала 2025 года экспортировали 120,9 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки.
Основными получателями стали Беларусь, Китай, Казахстан и Монголия, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Структура экспорта демонстрирует лидерство масличных культур: рапс составляет 57,5 тысяч тонн от общего объема поставок. Также значительные объемы приходятся на овес (16,2 тысяч тонн) и пшеницу (14,2 тысяч тонн).
Внутрироссийские поставки показывают рост на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за восемь месяцев 2025 года проконтролировано 1,18 млн тонн зерновых, масличных культур и гороха. Основными регионами-получателями стали Калининградская и Ленинградская области.
Общий объем перевезенных зерновых культур, включая внутренние и экспортные поставки, достиг 1,3 млн тонн. Динамика свидетельствует об устойчивом развитии агропромышленного комплекса края и расширении географии поставок.