Красноярский край экспортировал 120 тысяч тонн зерна в Беларусь, Китай и страны Азии

Внутрироссийские поставки показывают рост на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за восемь месяцев 2025 года проконтролировано 1,18 млн тонн зерновых, масличных культур и гороха. Основными регионами-получателями стали Калининградская и Ленинградская области.