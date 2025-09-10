Россиянам рассказали, что учитывать при выборе формы социальной поддержки

Получение социальной поддержки в денежном выражении или в натуральной форме требует от россиян взвешенного подхода и понимания сопутствующих нюансов. Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в разговоре с aif.ru разъяснил, как принять оптимальное решение.
«Ключевой принцип здесь — адресность и индивидуальный подход. Не существует универсального ответа, что выгоднее: деньги или услуги. Всё зависит от конкретной ситуации семьи, её состава, региона проживания и вида самой льготы. Прежде всего, я советую всем внимательно изучить полный перечень помощи, на которую они имеют право, в органах социальной защиты по месту жительства», — сказал Чаплин.
По словам парламентария, денежная форма выплат предоставляет получателям большую гибкость и самостоятельность. Это оптимальный путь для тех, кто может и хочет сам планировать свой бюджет и кому важна финансовая мобильность.
«Денежный эквивалент часто предпочтительнее для жителей крупных городов, где развита конкурентная среда и есть возможность выбрать качественные товары и услуги по доступным ценам. Кроме того, это прямая материальная поддержка, которую семья может направить на самые насущные нужды, будь то оплата коммунальных услуг, покупка продуктов или лекарств», — отметил Чаплин.
В то же время, как отмечает эксперт, натуральная форма поддержки сохраняет свою значимость и в ряде случаев оказывается более выгодной. Это особенно актуально для льгот на специфические товары и услуги, такие как специализированное лечебное питание для детей-инвалидов, бесплатные путёвки в санатории или обеспечение техническими средствами реабилитации.
«Натуральная помощь — это гарантия того, что средства будут использованы строго по целевому назначению. Государство, выступая крупным закупщиком, может обеспечить более низкие цены на ряд социально значимых товаров, а значит, реальная стоимость набора натуральной помощи для получателя может быть выше, чем если бы он покупал всё это самостоятельно за полученные деньги. Это важный фактор, который стоит просчитать», — добавил депутат.
Чаплин также напомнил о ряде нюансов, которые нужно учитывать при выборе формы социальной поддержки. Во-первых, это установленные сроки подачи заявления о выборе формы — часто это необходимо сделать до конца текущего года на следующий год. Во-вторых, важно объективно оценить реальную рыночную стоимость тех товаров и услуг, которые входят в натуральный набор, и сравнить её с предлагаемой денежной суммой.
Ранее в СФР напомнили, что граждане РФ до 1 октября могут выбрать форму соцподдержки.