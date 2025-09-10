Юрист ужаснулся объему задолженности россиян по кредитам

Банковское сообщество в России выступает против практики оценки доходов граждан исключительно на основании официальных документов. Как отмечают представители банков, предложения, выдвигаемые Центробанком, могут спровоцировать рост числа обращений за займами в нелегальные организации. В то же время сами банки, в особенности микрофинансовые компании, предлагают широкий спектр кредитных продуктов, оформление которых возможно дистанционно, без необходимости личного визита в офис и фактической проверки платежеспособности заемщиков, подчеркнул директор департамента банковского развития Ассоциации банков России (АБР) Николай Тарасов.