Эксперт по недвижимости рассказал о реальных ценах на вторичное жилье

«Дело в том, что продавцы начинают наконец-таки приводить цены в объявлениях к реальным стоимостям. В объявлениях очень много цен, больше, чем реальные квартиры стоят», — заявил Барсуков для Постньюс. По его словам, именно эта ситуация приводит к тому, что аналитики фиксируют мнимые колебания на рынке.