В Омске продолжают дорожать колбаса и сосиски

В Омской области зафиксирован значительный рост стоимости колбасных изделий.

Источник: Агентство «Москва»

Данные, опубликованные на федеральном портале Минфина «Ай мониторинг» со ссылкой на Росстат, показывают, что за последнюю неделю жители региона столкнулись с заметным удорожанием популярных продуктов питания.

Средняя цена на сосиски и сардельки увеличилась на 14,83 рубля и достигла 508,26 рубля за килограмм. Этот показатель оказался выше среднего по Сибирскому федеральному округу. С начала 2025 года стоимость этой категории продуктов выросла более чем на 40 рублей, что вызывает обеспокоенность среди потребителей.

Особенно резко подорожала полукопчёная колбаса — её цена за неделю выросла на 11,41 рубля, составив в среднем 631,31 рубля за килограмм. С января текущего года прирост составил почти 47 рублей. Варёная колбаса также поднялась в цене: за отчётный период её стоимость увеличилась на 5 рублей, достигнув 540,66 рубля за килограмм, а с начала года — почти на столько же.

Эксперты связывают рост цен с удорожанием сырья, логистики и энергоресурсов, однако окончательные причины пока не раскрываются.