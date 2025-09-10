В Омске продолжают дорожать колбаса и сосиски

Особенно резко подорожала полукопчёная колбаса — её цена за неделю выросла на 11,41 рубля, составив в среднем 631,31 рубля за килограмм. С января текущего года прирост составил почти 47 рублей. Варёная колбаса также поднялась в цене: за отчётный период её стоимость увеличилась на 5 рублей, достигнув 540,66 рубля за килограмм, а с начала года — почти на столько же.