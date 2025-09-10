В Омске продолжают дорожать колбаса и сосиски

Средняя цена на сосиски и сардельки увеличилась на 14,83 рубля и достигла 508,26 рубля за килограмм. Этот показатель оказался выше среднего по Сибирскому федеральному округу. С начала 2025 года стоимость этой категории продуктов выросла более чем на 40 рублей, что вызывает обеспокоенность среди потребителей.
Особенно резко подорожала полукопчёная колбаса — её цена за неделю выросла на 11,41 рубля, составив в среднем 631,31 рубля за килограмм. С января текущего года прирост составил почти 47 рублей. Варёная колбаса также поднялась в цене: за отчётный период её стоимость увеличилась на 5 рублей, достигнув 540,66 рубля за килограмм, а с начала года — почти на столько же.
Эксперты связывают рост цен с удорожанием сырья, логистики и энергоресурсов, однако окончательные причины пока не раскрываются.