В Башкирии оценили эффект программы «Жилстройсбережения»

И. о. министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов рассказал в соцсетях о главной республиканской ипотечно-накопительной программе «Жилстройсбережения», которая больше десяти лет помогает жителям накопить и приумножить средства на улучшение жилищных условий.

Источник: Башинформ

По словам Артема Ковшова, с начала действия программы накопили на жилье, построили дома и расширили жилплощадь около 7 тысяч участников, в том числе с оформлением ипотечного кредита — порядка 3 тысяч участников. Сегодня еще более 2 тысяч жителей копят деньги по этой программе. Объем средств на счетах граждан-участников составляет 900 млн рублей. Всего на жилищно-строительный рынок Башкирии в рамках «Жилстройсбережений» поступило более 9 млрд рублей.

Напомним, программа «Жилстройсбережения» — ипотечно-накопительная система, где участники открывают вклады и делают регулярные взносы, а республика обеспечивает их софинансирование в размере до 30%. В дальнейшем у граждан появляется возможность получить низкую ставку по будущей ипотеке от 5,5 до 7% годовых.