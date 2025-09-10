В Башкирии оценили эффект программы «Жилстройсбережения»

По словам Артема Ковшова, с начала действия программы накопили на жилье, построили дома и расширили жилплощадь около 7 тысяч участников, в том числе с оформлением ипотечного кредита — порядка 3 тысяч участников. Сегодня еще более 2 тысяч жителей копят деньги по этой программе. Объем средств на счетах граждан-участников составляет 900 млн рублей. Всего на жилищно-строительный рынок Башкирии в рамках «Жилстройсбережений» поступило более 9 млрд рублей.