В Красноярском крае оштрафовали молочный комбинат

Производителя молочной продукции проверили на основании требования прокуратуры. По результатам проверки были выявлены нарушения. К примеру, нарушение температурных режимов в производственном цехе при изготовлении молочной продукции и несоблюдение поточности производственных процессов, а также некоторые другие.