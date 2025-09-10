В Красноярском крае оштрафовали молочный комбинат. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
«По результатам рассмотрения Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю материалов административного дела по ч. 1 ст. 10.8 и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ ООО “Емельяновский молочный комбинат” за нарушение требований технических регламентов, повлекшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — говорится в сообщении.
Производителя молочной продукции проверили на основании требования прокуратуры. По результатам проверки были выявлены нарушения. К примеру, нарушение температурных режимов в производственном цехе при изготовлении молочной продукции и несоблюдение поточности производственных процессов, а также некоторые другие.