Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 сентября

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 537,56 тенге, продажа — 539,64 тенге;
— евро: покупка — 629,52 тенге, продажа — 633,77 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,36 — 6,50 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 535,01 тенге, продают по 539,99 тенге;
— евро: покупка — 626,21 тенге, продажа — 636,21 тенге;
— рубль: покупка — 6,39 тенге, продажа — 6,55 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 536,10 тенге, продают по 539,14 тенге;
— евро: покупка — 625,96 тенге, продажа — 631,36 тенге;
— рубль: покупка — 6,39 тенге, продажа — 6,49 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 536,76 тенге, 1 евро — 630,85 тенге, 1 рубль — 6,45 тенге.