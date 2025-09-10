Ричмонд
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 сентября

В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: pexels

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

— доллар: покупка — 537,56 тенге, продажа — 539,64 тенге;

— евро: покупка — 629,52 тенге, продажа — 633,77 тенге;

— рубль торгуется в диапазоне 6,36 — 6,50 тенге.

В обменниках Астаны:

— доллар покупают по 535,01 тенге, продают по 539,99 тенге;

— евро: покупка — 626,21 тенге, продажа — 636,21 тенге;

— рубль: покупка — 6,39 тенге, продажа — 6,55 тенге.

В Шымкенте:

— доллар покупают по 536,10 тенге, продают по 539,14 тенге;

— евро: покупка — 625,96 тенге, продажа — 631,36 тенге;

— рубль: покупка — 6,39 тенге, продажа — 6,49 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 536,76 тенге, 1 евро — 630,85 тенге, 1 рубль — 6,45 тенге.