Единые антифрод-системы внедрят в банки страны, чтобы сберечь деньги белорусов

В Беларуси усиливают борьбу с мошенничеством.

Источник: Комсомольская правда

Единые антифрод-системы внедрят в белорусские банки с целью усиления борьбы с мошенничеством и защиты финансовых средств белорусов. Об этом сообщил глава Нацбанка Роман Головченко на совещании у Александра Лукашенко 9 сентября, пишет БелТА.

В частности, недавно внедренная автоматизированная система мониторинга подозрительных операций позволила предотвратить хищения на сумму 8,2 миллиона рублей,

Однако, по словам Головченко, несмотря на достигнутый результат, объем украденных средств все еще превышает сумму предотвращенных мошенничеств. В связи с этим планируется внедрить единые стандарты оказания финансовых услуг и антифрод-систем в банки страны, способные выявлять новые схемы мошенничества, включая незаконный вывод денег за рубеж с помощью криптовалют, иностранных банковских карт и электронных кошельков.

Кроме того, по мнению главы Нацбанка, важным элементом в борьбе с финансовыми преступлениями станет использование передовых методов идентификации клиентов, таких как биометрия, что позволит повысить уровень безопасности и минимизировать риски мошеннических действий.

