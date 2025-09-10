В Омске пенсионерам дважды увеличат выплаты в 2026 году

С 2026 года в России начнётся двухэтапная индексация страховых пенсий. Об этом сообщил профессор Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ, в интервью агентству «Прайм».
Первый этап индексации пройдёт в феврале и будет зависеть от реальной инфляции за 2025 год, которая, по предварительным прогнозам, может составить около 9%. Это приведёт к росту фиксированной выплаты к пенсии по старости с 8907,70 ₽ до 9709,39 ₽ Кроме того, стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) увеличится до 158,80 ₽
Второй этап индексации состоится в апреле и будет зависеть от доходов Социального фонда и темпов роста средней заработной платы по стране.
Все дополнительные надбавки, включая выплаты за иждивенцев, работу в условиях Крайнего Севера и в сельской местности, а также доплаты до прожиточного минимума, останутся в силе.
Программу двухэтапной индексации пенсий анонсировал в марте 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин. Напоминаем, что в январе 2025 года пенсии были проиндексированы на 7,3%. Однако в феврале 2025 года планируется дополнительная индексация с учётом фактической инфляции в 9,5% за 2024 год.