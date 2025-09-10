В Омске пенсионерам дважды увеличат выплаты в 2026 году

Первый этап индексации пройдёт в феврале и будет зависеть от реальной инфляции за 2025 год, которая, по предварительным прогнозам, может составить около 9%. Это приведёт к росту фиксированной выплаты к пенсии по старости с 8907,70 ₽ до 9709,39 ₽ Кроме того, стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) увеличится до 158,80 ₽