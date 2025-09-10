Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярских электричках планируют поднять цену на проезд

Стоимость проезда в красноярских электричках собираются поднять с 40 до 46 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В красноярских электричках планируют поднять стоимость проезда на 15% — с 40 до 46 рублей. Информацию об этом подтвердили «Проспекту Мира» в краевом министерстве тарифной политики.

Дата вступления новых тарифов в силу пока неизвестна — сейчас документы проходят экспертизу. В КрасЖД журналистам сообщили, что они не устанавливают цены на проезд — этим занимается министерство тарифной политики. Поэтому информация о повышении к ним не поступала.

Ранее мы писали, что 4 сентября в троллейбусах, трамваях и электробусах краевого центра стоимость проезда выросла до 46 рублей. Следующее повышение цен на проезд в городе будет не раньше 1 января 2027 года.