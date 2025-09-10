В красноярских электричках планируют поднять цену на проезд

В красноярских электричках планируют поднять стоимость проезда на 15% — с 40 до 46 рублей. Информацию об этом подтвердили «Проспекту Мира» в краевом министерстве тарифной политики.
Дата вступления новых тарифов в силу пока неизвестна — сейчас документы проходят экспертизу. В КрасЖД журналистам сообщили, что они не устанавливают цены на проезд — этим занимается министерство тарифной политики. Поэтому информация о повышении к ним не поступала.
Ранее мы писали, что 4 сентября в троллейбусах, трамваях и электробусах краевого центра стоимость проезда выросла до 46 рублей. Следующее повышение цен на проезд в городе будет не раньше 1 января 2027 года.