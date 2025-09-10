В красноярских электричках планируют поднять цену на проезд

Дата вступления новых тарифов в силу пока неизвестна — сейчас документы проходят экспертизу. В КрасЖД журналистам сообщили, что они не устанавливают цены на проезд — этим занимается министерство тарифной политики. Поэтому информация о повышении к ним не поступала.