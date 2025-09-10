Арбитражный суд арестовал счета подрядчика станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Напомним, изначально станцию метро «Спортивная», которая расположена недалеко от ледового дворца «Сибирь-Арена», планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года. Однако впоследствии сроки неоднократно переносились. Экспертизу станция не прошла. В результате власти города расторгли контракт с подрядчиком «Спецтрансстрой», которого обвинили в том, что он не смог реализовать проект. Компанию в судебном порядке обязали вернуть деньги в размере 200 миллионов рублей, выделенные для возведения объекта. Сейчас, по оценке властей, станция находится в высокой степени готовности.