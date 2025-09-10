Ричмонд
Арбитражный суд арестовал счета подрядчика станции метро «Спортивная» в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 10 сентября, ФедералПресс. Арбитражный суд Новосибирской области по инициативе региональной прокуратуры наложил арест на банковские счета компании «Специальное и транспортное строительство», которая до лета 2024 года занималась возведением станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Электронное правосудие».

«Согласно материалам дела, арест наложен на сумму исковых требований — 105 359 856 рублей 60 копеек», — уточняется в ведомстве.

Обеспечительные меры распространяются на денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях, остаток электронных средств, а также на собственные деньги компании и корреспондентский счет банка, зарегистрированный на ООО «Специальное и транспортное строительство».

Напомним, изначально станцию метро «Спортивная», которая расположена недалеко от ледового дворца «Сибирь-Арена», планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года. Однако впоследствии сроки неоднократно переносились. Экспертизу станция не прошла. В результате власти города расторгли контракт с подрядчиком «Спецтрансстрой», которого обвинили в том, что он не смог реализовать проект. Компанию в судебном порядке обязали вернуть деньги в размере 200 миллионов рублей, выделенные для возведения объекта. Сейчас, по оценке властей, станция находится в высокой степени готовности.