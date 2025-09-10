Ричмонд
Депутат Госдумы оповестил об значимых изменениях в России с 1 октября

В России вступает в силу ряд значимых изменений, которые затронут предпринимателей и бюджетную сферу с 1 октября 2025 года. О ключевых нововведениях рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

В России планируется множество изменений связанных с предпринимательством и бюджетной сферой, сообщает Говырин.

В России вступает в силу ряд значимых изменений, которые затронут предпринимателей и бюджетную сферу с 1 октября 2025 года. О ключевых нововведениях рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«В первую очередь стоит отметить переход на новый порядок обмена электронными документами. Счета-фактуры теперь сопровождаются универсальными сообщениями через операторов ЭДО, при этом использование квалифицированной электронной подписи больше не требуется. Для компаний это означает упрощение документооборота и сокращение времени на подтверждение операций», — пояснил парламентарий в интервью для RT.

По словам Говырина, серьезные изменения ждут и налоговую систему. Для предприятий общепита увеличен лимит выручки для применения льготного порядка освобождения от НДС — теперь до трех миллиардов рублей в год. Параллельно продлено применение нулевой ставки НДС для гостиничного бизнеса. Важным шагом станет постепенный запуск цифрового рубля в бюджетной системе. Депутат отметил, что для участников бюджетного процесса изменения откроют новые технические возможности.

С октября также расширяется действие системы маркировки «Честный знак». Обязательной маркировке подлежат цементы, строительные растворы, бетоны и гипсовые материалы, а также начинается этап маркировки косметики и средств гигиены. Обновления коснулись и медицинской сферы — изменен перечень изделий, освобожденных от уплаты НДС. Кроме того, постановлением правительства увеличены ставки оплаты адвокатов, работающих по назначению.

Ранее в СМИ и соцсетях расходилась информация о том, что в России вырастут цены на моторное масло из-за маркировки «Честный знак. Однако эта информация не соответствует действительности. Сообщается, что ведение маркировки обусловлено необходимостью борьбы с высоким уровнем контрафакта. Об этом URA.RU рассказало в совместном с “Лапша Медиа” проекте по разоблачению фейков.