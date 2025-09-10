Депутат Госдумы оповестил об значимых изменениях в России с 1 октября

Ранее в СМИ и соцсетях расходилась информация о том, что в России вырастут цены на моторное масло из-за маркировки «Честный знак. Однако эта информация не соответствует действительности. Сообщается, что ведение маркировки обусловлено необходимостью борьбы с высоким уровнем контрафакта. Об этом URA.RU рассказало в совместном с “Лапша Медиа” проекте по разоблачению фейков.