Итоги работы на ВЭФ-2025 подвели в правительстве Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги участия делегации региона в Восточном экономическом форуме. Регион стал лидером в ДФО по объёму привлечённых инвестиций. На полях ВЭФ-2025 подписаны соглашения о реализации важных инвестиционных проектов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы продолжаем работу во благо Дальнего Востока, во благо нашей Родины. Заработали социальные программы, которые востребованы людьми, механизмы стимулирования экономики и привлечения инвесторов. Поручения, данные Президентом, будут выполнены в полном объеме, — сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Объём привлечённых инвестиций в экономику Хабаровского края составил более двух трлн рублей. Эксперты это связывают с тем, что договорённости на форуме формировал лично Дмитрий Демешин, который своим авторитетом гарантировал выполнение обязательств со стороны региональных властей. Фактически такой уверенный результат на ВЭФ стал итогом эффективной подготовительной работы команды Демешина на протяжении прошедшего года.
За три дня работы форума глава региона и участники делегации провели более 30 рабочих встреч с потенциальными инвесторами и партнерами, в результате которых подписано 18 соглашений на общую сумму более 2 трлн рублей. По итогам форума Хабаровский край стал лидером среди регионов Дальнего Востока по объему привлеченных средств.
— Очень важно, чтобы мы смогли реализовать наши большие амбициозные планы, но они невозможны без фабрики проектного финансирования, потому что большие дорогостоящие проекты — это компиляция финансовых ресурсов. Поэтому мы отрабатываем все возможные варианты, в том числе финансовые институты, банки, которые мы не просто приглашаем в наш край, а с которыми уже плотно работаем, — прокомментировал Дмитрий Демешин.
На форуме были подписаны важные инвестиционные соглашения. Среди них — проект по строительству горно-обогатительного комбината на железорудном месторождении в Тугуро-Чумиканском районе. Также в рамках территории опережающего развития «Хабаровск» к 2027 году планируется возведение нового тепличного комплекса, который обеспечит жителей региона свежими овощами круглый год. Кроме того, запланировано строительство современного центра настольного тенниса, который станет центром подготовки молодых спортсменов. На острове Большой Уссурийский предполагается создание Парка Дружбы.
В соглашение с ВЭБ.РФ вошли проекты по строительству финансово-делового центра «Хабаровск-сити», развитию спортивно-туристического комплекса «Хехцир» и созданию горного курорта «Холдоми».
Правительство Хабаровского края и ОАО «Российские железные дороги» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Городская электричка». Этот проект предполагает запуск электропоездов, которые свяжут удаленные районы города с центром, обеспечивая жителям и гостям быстрый доступ к учебным заведениям, местам работы и железнодорожному вокзалу. В результате городские электрички станут частью единой транспортной системы краевой столицы, значительно повысив мобильность горожан.
— Соглашение для Хабаровского края очень интересное, прежде всего с точки зрения логистики. Уровень автомобилизации в регионе высокий, но реконструировать дороги не всегда возможно. Целесообразно в таком случае развивать другие отрасли, например, железнодорожных пассажирских перевозок. Как известно, там, где развивается транспортная сеть, развиваются и территории. Увеличение пассажиропотока на пригородных направлениях может стимулировать развитие небольших населенных пунктов, а возможно, и местного туризма. Жители Хабаровского края смогут больше путешествовать по региону, — прокомментировал член общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Вячеслав Ермолин.