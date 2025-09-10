Новые общежития ДВФУ построят на два года раньше срока

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) планирует досрочно, к 2028 году, завершить строительство двух новых современных общежитий. Первоначально объекты на 4 тысячи мест должны были быть сданы в 2030 году.
Как сообщил ректор ДВФУ Борис Коробец на Восточном экономическом форуме, решение ускорить реализацию проекта стало возможным благодаря поддержке федерального центра. Университет вошел в государственную программу по созданию кампусов мирового уровня.
«Уже ведется проектирование, и мы надеемся сместить сроки, чтобы наши студенты раньше получили новые объекты. Мы сделаем все, чтобы закончить работы в 2028 году», — отметил ректор.
Общая стоимость строительства составит почти 15 миллиардов рублей. Площадь двух новых общежитий превысит 76 тысяч квадратных метров. В настоящее время разрабатывается проектная документация. Получив положительное заключение государственной экспертизы, строители приступят к работе в 2027 году.
Проект реализуется в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Власти Приморского края также прилагают усилия, чтобы значительно раньше 2030 года выйти на этап строительно-монтажных работ.
Напомним, что по поручению Президента России Владимира Путина до 2030 года в стране будет построено 25 новых университетских кампусов мирового уровня.