С 1 октября часть россиян смогут оформить кредитные каникулы

Новый закон предоставляет предпринимателям, оформившим кредиты по льготным программам, право на отсрочку платежей по каждому кредиту до шести месяцев, но не чаще одного раза в пять лет. Центральный банк уточняет, что воспользоваться кредитными каникулами смогут предприятия из любой отрасли, если им требуется временное освобождение от обязательств по кредиту, независимо от изменения их выручки.