С 1 октября часть россиян смогут оформить кредитные каникулы

С 1 октября российским предпринимателям из сферы малого и среднего бизнеса, а также самозанятым гражданам станет доступна возможность взять кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Этот федеральный закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 31 июля.
Новый закон предоставляет предпринимателям, оформившим кредиты по льготным программам, право на отсрочку платежей по каждому кредиту до шести месяцев, но не чаще одного раза в пять лет. Центральный банк уточняет, что воспользоваться кредитными каникулами смогут предприятия из любой отрасли, если им требуется временное освобождение от обязательств по кредиту, независимо от изменения их выручки.
В период кредитных каникул проценты по кредиту будут начисляться по ставке, указанной в договоре, и ежемесячно капитализироваться. Также этот закон распространяется на предпринимателей, заключивших договоры до его вступления в силу, но не ранее 1 марта 2024 года.