У метро «Спортивная» в Новосибирске построят транспортно-пересадочный узел

У станции метро «Спортивная» появится новый транспортно-пересадочный узел. Конечную остановку городских и пригородных автобусов планируют разместить рядом с ЛДС «Сибирь-Арена» и недавно открытой станцией метро. Об этом сообщает «Новосибирские новости».

ТПУ позволит разгрузить сразу три напряженные точки — «Площадь Маркса», «Студенческую» и район областной больницы. Сейчас пригородные маршруты останавливаются на Немировича-Данченко, создавая пробки и испытывая трудности с разворотом. Новый узел должен перераспределить пассажиропотоки и обеспечить стабильную загрузку «Спортивной», которая пока обслуживает лишь близлежащие жилые кварталы и посетителей парка «Арена» и хоккейного стадиона.

Техническое задание на строительство отстойно-разворотной площадки уже подготовлено. Проект курирует минспорта области совместно с ГКУ «Арена». Конечную остановку планируют разместить под горнолыжной трассой.

Как отметил начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин, остановки вокруг «Арены» пока не введены в эксплуатацию, и автобусы туда не заходят из-за отсутствия разворотной площадки. После оформления всей необходимой документации станет возможным запуск маршрутов.

Начать строительство транспортно-пересадочного узла планируют летом 2026 года.