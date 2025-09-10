У метро «Спортивная» в Новосибирске построят транспортно-пересадочный узел

ТПУ позволит разгрузить сразу три напряженные точки — «Площадь Маркса», «Студенческую» и район областной больницы. Сейчас пригородные маршруты останавливаются на Немировича-Данченко, создавая пробки и испытывая трудности с разворотом. Новый узел должен перераспределить пассажиропотоки и обеспечить стабильную загрузку «Спортивной», которая пока обслуживает лишь близлежащие жилые кварталы и посетителей парка «Арена» и хоккейного стадиона.