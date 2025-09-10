В Новосибирском высшем военном командном училище снесли одну из казарм

Напомним, что новые казармы будут рассчитаны на 600 человек каждая. Их строительство будет вестись поэтапно в рамках гособоронзаказа в 2025 году и в плановый период 2026—2027 годов. Также в этом году в училище планируют капитально отремонтировать казарму № 2.