В Новосибирском высшем военном командном училище снесли одну из казарм

В Новосибирском высшем военном командном училище снесли казарму № 6. На ее месте планируют построить две новые. На работы уйдет год. Об этом сообщили в Telegram-канале НВВКУ МО РФ.
— Ушла в историю казарма № 6, казарма БОУПа. На ее месте за год будут возведены две новые пятиэтажные казармы, — говорится в сообщении.
Напомним, что новые казармы будут рассчитаны на 600 человек каждая. Их строительство будет вестись поэтапно в рамках гособоронзаказа в 2025 году и в плановый период 2026—2027 годов. Также в этом году в училище планируют капитально отремонтировать казарму № 2.