Прокуратура поставила на контроль проблему с ливневками в Красноярске

Прокуратура инициировала проверку в отношении городских властей Красноярска из-за неудовлетворительной работы ливневой канализации, что привело к массовым подтоплениям после сильных дождей в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.
Надзорное ведомство намерено выяснить, какие меры предпринимаются для решения системной проблемы нехватки ливневых сетей, длина которых составляет лишь 211 км при 1200 км городских дорог.
Это уже вторая реакция прокуратуры на проблему в этом году. Ранее, в августе, в адрес Управления дорог и благоустройства уже вносилось представление с требованием прочистить каналы и подготовиться к осадкам, однако эти меры не дали существенного эффекта.
В ходе новой проверки прокуратура потребует от властей предоставить исчерпывающую информацию о финансировании, проектах и сроках строительства и интеграции новой ливневой канализации. По итогам расследования будет принят комплекс мер для устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности.