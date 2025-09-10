Во Владивостоке идёт ремонт теплотрасс: где перекроют дороги

Приморские тепловые сети продолжают масштабную подготовку оборудования Владивостока к предстоящему отопительному сезону. В связи с заменой участков магистральных трубопроводов на нескольких улицах города временно ограничено движение и парковка автотранспорта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО «ДГК».
Так, на улице Вязовая, в районе дома № 9, стартовала плановая перекладка участка теплотрассы. Ограничения для автотранспорта будут действовать до 31 октября. На этот период объезд будет осуществляться по улицам Окатовая, Вилкова и Вязовая.
На улице Енисейская между домами № 14а и № 55, стр. 6 движение ограничат с 11 сентября по 31 октября. Объезд организуют по улицам Русская, Енисейская, Кирова и Хорольская.
На обоих участках завершение укладки новых трубопроводов запланировано к началу отопления. Благоустройство территории и полное восстановление движения намечены до 31 октября.
На улице Фонтанная в районе дома № 10 ремонт теплосети с перекрытием проезда продлится до 7 октября. Водителям предлагается объезд по улицам Пограничная, Пологая, Алеутская и Фонтанная.
Водителям и жителям города рекомендуется учитывать изменения в схеме движения и заранее планировать маршрут.
Напомним, в сентябре и октябре во Владивостоке будут перекрывать для движения и парковки 11 участков дорог на Борисенко и Сахалинской. Временные ограничения связаны с работами по реконструкции тепловой сети.