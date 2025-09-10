Во Владивостоке идёт ремонт теплотрасс: где перекроют дороги

Так, на улице Вязовая, в районе дома № 9, стартовала плановая перекладка участка теплотрассы. Ограничения для автотранспорта будут действовать до 31 октября. На этот период объезд будет осуществляться по улицам Окатовая, Вилкова и Вязовая.